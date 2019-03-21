سقوط صاحب محل وراء تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام بالساحل

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال مباحث الأموال العامة بالقاهرة، فى ضبط صاحب محل لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تقليد الأختام، وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية بالساحل وحرر محضر بالواقعة.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة، قيام"عصام. س" ، 51 سنة، صاحب محل كمبيوتر فى الساحل، بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال تقليد الأختام وتزوير المستندات، والمحررات الرسمية المنسوبة لجهات حكومية بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه وعُثر بحوزته على العديد من المستندات والمحررات والأختام "منسوب صدورها لجهات حكومية وجميعها مزورة"، كما عثر على جهاز كمبيوتر كامل بمشتملاته وبفحصه تبين أنه يحتوى على العديد من الأختام والمستندات المعدة للتزوير التى تحمل أسماء عديد من الجهات الحكومية المختلفة "جميعهم مزورين".

و بمواجهته اعترف باصطناع وتزوير المضبوطات بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.