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الخميس، 21 مارس 2019 09:21 م
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دفتر عزاء.. وفاة عشرات العراقيين فى غرق عبارة بنهر دجلة

الخميس، 21 مارس 2019 09:05 م
دفتر عزاء.. وفاة عشرات العراقيين فى غرق عبارة بنهر دجلة غرق عبارة الموصل
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تعرب مؤسسة اليوم السابع، عن خالص تعازيها في ضحايا غرق عبارة فى نهر دجلة بمدينة الموصل العراقية، كما تعلن تضامنها الكامل مع الأشقاء بالعراق فى مصابهم الأليم.. شارك بالعزاء.

 

ولقى 91 شخصا عراقيا مصرعههم وأصيب العشرات غرق عبارة بمدينة الموصل.

 

وقال رئيس جمهورية العراق عبر تغريدة على "تويتر" : بقلوب يعتصرها الألم نعزّى العراقيين بضحايا الفاجعة التى تعرض لها أهلنا في حادثة عبارة الموصل، مضيفا "إننا على تواصل مع الحكومة الاتحادية والمحلية وحكومة الاقليم لاستنفار الجهود لمعالجة الجرحى والبحث عن المفقودين"، مضيفا "الفاجعة لن تمر دون محاسبة عسيرة للمقصرين".

 

بدورها أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس، عن خالص تعازيها في ضحايا غرق عبارة بنهر دجلة فى مدينة الموصل العراقية، مما أسفر عن وفاة العشرات.


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العراق

غرق عبارة العراق

الموصل

غرق عبارة الموصل




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