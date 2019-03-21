جامعة طنطا تناقش 205 بحوث علمية بمجالات الطاقة واستدامة المياه.. الثلاثاء

الغربية – مصطفى عادل

تنظم جامعة طنطا المؤتمر الدولى الخامس للبحث العلمى بعنوان "الطاقة المتجددة واستدامة المياه" بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 26 - 29 مارس الجارى تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة، والمهندس طارق الملا وزير البترول، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والعلاقات الخارجية، والدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، والدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر.

وأكد الدكتور مصطفى الشيخ، أنه تم دعوة الباحثين والعلماء والمهندسين والأكاديميين والصناع والمستثمرين ومطورى التكنولوجيا لعرض نتائج أبحاثهم فى مجال تطبيقات الطاقة المتجددة وموارد المياه، واكتشاف أفضل السبل وأكثرها فعالية لبناء موارد أفضل وأكثر استدامه مع تحقيق رؤية مشتركة لتحديد التهديدات والمخاطر، والفرص المتاحة لتوجيه الاستثمارات المستقبلية نحو مجالات الطاقة المتجددة وموارد المياه، وذلك فى ضوء توجه الدولة ونظرا لما تمثله الطاقة وإستدامة المياه من تحديات جوهرية وفى ضوء رؤية القيادة السياسية حول إيجاد حلول وبدائل فاعلة لمثل هذة التحديات، وإيماناً منها بأن الطاقة والمياه تمثل أساس للتنمية المستدامة والارتباط الوثيق بينهما وبين النمو الاقتصادى ودورهما فى رفاهية الشعوب.

وأضاف "الشيخ" أن فعاليات المؤتمر تتضمن جلسة افتتاحية للتعريف بأهداف المؤتمر إلى جانب عقد 16 جلسة علمية لعرض ومناقشة 205 ورقة بحثية ومحاضرات متخصصة لـ12 عالماً أجنبياً من كبار المتخصصين فى مجالات الطاقة المتجددة واستدامة المياه من دول كاليابان وأمريكا وبلجيكا والصين والهند وإنجلترا وأسبانيا، وجلسة ختامية تتضمن عرض ومناقشة توصيات المؤتمر.

جدير بالذكر أن المؤتمر يناقش أحدث المستجدات وابتكارات العلماء والباحثين المصريين والأجانب لدعم ونشر المعرفة بالتقنيات المتكاملة والذكية فى مجالات الطاقة المتجددة وإستدامة المياه وتحديد السبل الفاعلة لتصميم وإدارة تلك الموارد الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم رؤية الدولة وخطتها الاستراتيجية فى العلوم والابتكار 2030، وذلك فى 9 محاور تضم تقنيات الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة، والمواد الجديدة المرتبطة بتطبيقات الطاقة، وإدارة الموارد المائية لإنتاج المحاصيل، ومعالجة وتحلية المياه، والإعلام وقضايا الطاقة والمياه، والمخاطر البيئية الناتجة عن الاستخدامات العلاجية، والجوانب الاقتصادية والتحديات القانونية، والاتجاهات المستقبلية نحو الطاقة واستدامة مصادر المياه فى ضوء الحفاظ على المناخ، وتقنيات الاستشعار عن بعد وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية.