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تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات

الخميس، 21 مارس 2019 10:30 ص
تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات بورصة دبى - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.63% خاسرا عدد 16.54 نقطة ليصل إلى مستوى 2627.45 نقطة.
 
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 37.5 مليون سهم محققة ما قيمته 62.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 826 صفقة ل28 سهما، وارتفعت 7 أسهم، فيما انخفض 17 سهما، واستقرت 6 أسهم.
 
وتراجعت 8 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 2.41%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.68%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.25%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.93%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.51%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.35%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.31%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الديار بنسبة 3.20%، ثم مجموعة السلام القابضة بنسبة 2.99%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة اكتتاب القابضة بنسبة 5.98%، ثم شركة أمانات القابضة بنسبة 3.80%.

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