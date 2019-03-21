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بث خطبة الجمعة غدا بلغة الإشارة للصم والبكم للتوعية بخطورة المخدرات

الخميس، 21 مارس 2019 06:30 ص
بث خطبة الجمعة غدا بلغة الإشارة للصم والبكم للتوعية بخطورة المخدرات وزارة الأوقاف ـ أرشيفية
كتب - إسماعيل رفعت
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تبث وزارة الاوقاف، خطبة الجمعة المقبلة حول موضوع خطورة المخدرات والإدمان على الفرد والمجتمع، بوسائط سمعية للمكفوفين، ووسائل لغة الإشارة للصم والبكم.


وأكدت وزارة الأوقاف فى منشور لها على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكرى ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي ، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.
 
 
وطالبت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى ، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي ، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.
 
  • للاطلاع على نص الخطبة يرجى الضغط  هنا
  • لسماع الخطبة اضغـــط هنا 
  • لمشاهدة الخطبة بلغة الإشارة اضغط  هنا

 

 

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