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انخفاض أسهم أوروبا مع تراجع البنوك لكن صناع الرقائق يتألقون

الخميس، 21 مارس 2019 11:31 ص
انخفاض أسهم أوروبا مع تراجع البنوك لكن صناع الرقائق يتألقون أسهم أوروبا
رويترز
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انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية عند الفتح اليوم الخميس، حيث طغى تأثر البنوك برسالة التيسير النقدى من مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) على أثر أى دفعة تلقتها المعنويات عموما من تخلى المركزى عن رفع أسعار الفائدة مجددا هذا العام.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.3%، مدفوعا بانخفاضات فى باريس ومدريد وفرانكفورت على العكس من رد الفعل القوى فى الأسواق الآسيوية على بيان المركزى الأمريكى ومؤتمره الصحفى.

وتصدر المؤشر داكس الألمانى التراجعات بانخفاض نسبته 0.5% متأثرا بتراجع أسهم البنوك 1%.

وكانت أسهم شركات صناعة أشباه الموصلات نقطة متألقة، إذ تلقت الدعم من توقعات إيجابية بشأن القطاع صادرة عن ميكرون تكنولوجى، مما هدأ مخاوف بشأن تراجع الطلب على الهواتف الذكية. وارتفعت أسهم إنفنيون وإس.تى.ميكرو 2%.

وكان المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطانى الوحيد الذى خالف الاتجاه العام بصعوده 0.3% مع استفادة شركات التعدين من ارتفاع أسعار النحاس بفعل تراجع الدولار.

 

 


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