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اليوم السابع: السيسى ينتصر للشعب وينحاز لأصحاب المعاشات

الخميس، 21 مارس 2019 09:13 م
اليوم السابع: السيسى ينتصر للشعب وينحاز لأصحاب المعاشات عدد اليوم السابع
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ينشر اليوم السابع، فى عدده الصادر غدا الجمعة، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى، تحت عنوان" القضاة يتكلمون فى حوار التعديلات الدستورية"، وفيه: مجلس النواب يواصل جلسات الحوار المجتمعى لليوم الثانى على التوالى ويستمع لشيوخ القضاة.. عبد العال » يرد على القنوات المشبوهة: المجلس منفتح فى حواره على جميع الآراء.. ولن تمر تعديلات تمس استقلال القضاء.. رئيس مجلس الدولة السابق: التعديلات ستحقق آثارا إيجابية.. والهيئات القضائية تدعمها لأنها تحقق تطلعات المصريين، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة الخامسة من العدد الورقى.
 
وتقرأ أيضا، "السيسى ينتصر للشعب"، وفيه: الرئيس ينحاز لأصحاب المعاشات ويوجه الحكومة بسحب الاستشكال على حكم ضم علاوات المعاشات.. قرارات تاريخية بتكليف وزارة المالية برد إجمالى مديونيتها لصناديق المعاشات.. وبدء خطوات مهمة فى إصلاح منظومة الأجور، والتفاصيل فى الصفحة الثالثة من النسخة المطبوعة.

وداخل العدد

ـ شهادة نجاح دولية جديدة للاقتصاد المصرى

ـ «الرقابة الإدارية » تضبط منتحل صفة معاون مساعد رئيس الجمهورية

ـ الخطيب حصل على 17ألف جنيه من«المشروعات الصغيرة » بالغربية لتطوير مشروعه

ـ محمد الشناوى فى ندوة اليوم السابع: رفضت ملايين الخليج عشان أنا «ابن الأهلى »

ـ منظمة خريجى الأزهر: دماء الناس جميعاً معصومة فى الإسلام وتحية العلم حب للوطن

ـ وزيرة الصحة: انطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والتقزم

ـ بروتوكول تعاون مصرى ألمانى لإنشاء مجمع أسمدة أزوتية بالعين السخنة
 
 
اليوم السابع

 


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