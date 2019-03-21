video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 مارس 2019 05:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة العراقية: انتشال 30 جثة لأطفال ونساء ضمن ضحايا حادث غرق عبارة الموصل

الخميس، 21 مارس 2019 04:21 م
الصحة العراقية: انتشال 30 جثة لأطفال ونساء ضمن ضحايا حادث غرق عبارة الموصل غرق عبارة فى الموصل
كتب : أحمد جمعة
إضافة تعليق

وجه وزير الصحة بالعراق الدكتور علاء الدين العلوان ، باعلان حالة الطوارىء فى مستشفيات كردستان وكركوك وصلاح الدين نينوى، لاستقبال ضحايا حادث غرق عبارة تحمل ما يقرب من 100 عراقى فى نهر دجلة فى مدينة الموصل.

وأكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة العراقية  ، سيف بدر فى بيان صحفى، اليوم الخميس، انتشال أكثر من 30 جثة لأطفال ونساء فى محافظة نينوى العراقية، مشيرا إلى أن حصيلة الضحايا ستتزايد خلال الساعات القليلة المقبلة.

كانت إدارة الجزيرة السياحية في محافظة نينوى العراقية ، أكدت أن سبب غرق العبارة يعود لانقطاع سلك مثبت بأحد الأعمدة المسؤولة عن سحب وتثبيت العبارة ما أدى إلى غرقها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. أولى لقطات مصرع أكثر من 45 عراقيا بسبب غرق عبارة فى منطقة الغابات بالموصل

العراق

اخبار العراق

غرق عبارة فى العراق

غرق عباره فى الموصل




لا تفوتك
الأرصاد: شبورة مائية كثيفة حتى شمال الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة حتى شمال الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

ماذا يعنى الاعتدال الربيعى؟..المعهد القومى للبحوث الفلكية يرد × 7 معلومات

ماذا يعنى الاعتدال الربيعى؟..المعهد القومى للبحوث الفلكية يرد × 7 معلومات

إنقاذ الصحافة المصرية فى عهدة مجلس "الصحفيين".. ترحيب بمبادرة خالد صلاح لوضع روشتة إنقاذ للأزمة..و"ميرى" يدعو لمؤتمر لمواجهة الأخطار المهددة للمهنة..وهشام يونس: علينا بحث كيفية تحصيل مستحقاتنا من محركات البحث

إنقاذ الصحافة المصرية فى عهدة مجلس "الصحفيين".. ترحيب بمبادرة خالد صلاح لوضع روشتة إنقاذ للأزمة..و"ميرى" يدعو لمؤتمر لمواجهة الأخطار المهددة للمهنة..وهشام يونس: علينا بحث كيفية تحصيل مستحقاتنا من محركات البحث

"بيوت الله" تبحث عن الحماية.. هجوم نيوزيلندا يربك دوائر لندن الأمنية.. تزايد الهجمات العنصرية بحق المسلمين البريطانيين.. والطعن والاعتداءات اللفظية عرض مستمر.. وخطة تأمين المساجد.. ومخاوف من "اليمين المتطرف"

"بيوت الله" تبحث عن الحماية.. هجوم نيوزيلندا يربك دوائر لندن الأمنية.. تزايد الهجمات العنصرية بحق المسلمين البريطانيين.. والطعن والاعتداءات اللفظية عرض مستمر.. وخطة تأمين المساجد.. ومخاوف من "اليمين المتطرف"

الزراعة تعلن فتح الأسواق التركية أمام البطاطس المصرية

الزراعة تعلن فتح الأسواق التركية أمام البطاطس المصرية

شاهد.. استعدادات الأهلى لقمة الزمالك

شاهد.. استعدادات الأهلى لقمة الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة