الصحة العراقية: انتشال 30 جثة لأطفال ونساء ضمن ضحايا حادث غرق عبارة الموصل

كتب : أحمد جمعة

وجه وزير الصحة بالعراق الدكتور علاء الدين العلوان ، باعلان حالة الطوارىء فى مستشفيات كردستان وكركوك وصلاح الدين نينوى، لاستقبال ضحايا حادث غرق عبارة تحمل ما يقرب من 100 عراقى فى نهر دجلة فى مدينة الموصل.

وأكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة العراقية ، سيف بدر فى بيان صحفى، اليوم الخميس، انتشال أكثر من 30 جثة لأطفال ونساء فى محافظة نينوى العراقية، مشيرا إلى أن حصيلة الضحايا ستتزايد خلال الساعات القليلة المقبلة.

كانت إدارة الجزيرة السياحية في محافظة نينوى العراقية ، أكدت أن سبب غرق العبارة يعود لانقطاع سلك مثبت بأحد الأعمدة المسؤولة عن سحب وتثبيت العبارة ما أدى إلى غرقها.