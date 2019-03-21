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التحقيقات حسمت القضية: شاب مدينة السلام مات منتحرا ولا شبهة جنائية

الخميس، 21 مارس 2019 12:00 ص
التحقيقات حسمت القضية: شاب مدينة السلام مات منتحرا ولا شبهة جنائية جثة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أسفرت التحريات الأولية ومعاينة نيابة السلام، لموقع انتحار شاب بمنطقة مؤسسة الزكاة، دائرة قسم شرطة السلام عن عدم وجود شبهة جنائية، وأوضحت التحقيقات انتحار الشاب لمروره بأزمة نفسية حادة.

كانت البداية بتلقى قسم شرطة أول السلام، بلاغا بقفز شاب من الطابق الخامس، ما أسفر عن وفاته، وأفاد أقاربه بأنه انتحر نظرا لمروره بأزمة نفسية بسبب وجود خلافات أسرية بينه وعدد من ذويه.

وبالفحص والتحريات تبين صحة البلاغ، فتحرر المحضر اللازم، وبإخطار النيابة تولت التحقيقات.


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انتحار شاب

شبهة جنائية

تحريات المباحث

مؤسسة الزكاة

قسم السلام




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