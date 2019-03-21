video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 مارس 2019 11:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

استقبال رسمى لوزيرة الهجرة فى مطار كرايستشيرش بنيوزيلندا وجنازة رسمية للشهداء غدا

الخميس، 21 مارس 2019 10:49 ص
استقبال رسمى لوزيرة الهجرة فى مطار كرايستشيرش بنيوزيلندا وجنازة رسمية للشهداء غدا جانب من زيارة وزيرة الهجرة
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

وصلت فجر اليوم الخميس السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، لمطار كرايستشيرش بنيوزيلندا، حيث كان في استقبالها وفد رسمي وشعبي من المدينة وممثلين عن السكان الأصليين لنيوزيلندا، وممثلين عن الجالية المصرية. 

وتستهل وزيرة الهجرة زيارتها بلقاء أسر الشهداء المصريين بحادث المسجدين الإرهابي، وكذلك الاطمئنان على المصابين المصريين بالحادث، وخاصة زوجات وأمهات الضحايا تزامنا مع احتفالات عيد الأم، لمواساتهم والتخفيف عنهم، فضلًا عن عقد لقاء مع أعضاء الجالية المصرية هناك.

كما أوضحت أن الحكومة النيوزيلندية طلبت ترتيب لقاء وزيرة الهجرة بوزير الدفاع وعمدة المدينة، كما ستلتقي رموز الجالية لبحث قضاياهم ومشاكلهم ووضع حلول لها، موجهة رسالة تعاطف لجميع المتضررين من جراء ذلك الهجوم.

وأكدت  الوزيرة تفهمها أن هذا العمل الإرهابى حالة استثنائية لن تغير جوهر ما تمثله نيوزيلندا التي رأت فيها نموذجا للتنوع والتعاطف والرحمة، فتلك القيم لن تهتز من هذا الهجوم، مشيدة بما تتمتع به من سمعة طيبة كدولة آمنة ومرحبة وسلمية تضم أكثر من 200 عرق.

وسبق أن أكدت السفيرة نبيلة مكرم أنه عقب وقوع الحادث، كان لزامًا علينا السفر لتقديم واجب العزاء وتقديم كافة الدعم لهم وللمصابين ومتابعة أسرهم، وللتأكيد على أن مصر لم ولن تنسى أبناءها فى الخارج.

 

2d062791-8884-4908-a54a-8b5611a29243
 

10383760-9f40-40e1-9e87-f58da311673a
 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة الهجرة تتوجه إلى نيوزيلاندا لزيارة المصابين المصريين بحادث المسجدين

"حادث نيوزيلندا" وراء غياب وزيرة الهجرة عن تكريمها بالمركز الكاثوليكى

الهجره

وزاره الهجره

نبيله مكرم

نيوزيلندا




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

البنك المركزى: 1.5 مليار دولار زيادة بالناتج المحلى مقابل 10% ارتفاعا بالمدفوعات الرقمية

البنك المركزى: 1.5 مليار دولار زيادة بالناتج المحلى مقابل 10% ارتفاعا بالمدفوعات الرقمية

كيف أصبح الفارق بين الأهلى والزمالك "نقطتين"؟.. و3 مواسم تُهدد الأبيض

كيف أصبح الفارق بين الأهلى والزمالك "نقطتين"؟.. و3 مواسم تُهدد الأبيض

جزائريون يردون على وجدى غنيم بعد تطاوله على جميلة بوحريد: "الزم حدودك"

جزائريون يردون على وجدى غنيم بعد تطاوله على جميلة بوحريد: "الزم حدودك"

ننشر التقرير البرلمانى عن الحساب الختامى للدولة لعام 2017/2018

ننشر التقرير البرلمانى عن الحساب الختامى للدولة لعام 2017/2018

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس للخارج لـ256 ألف طن

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس للخارج لـ256 ألف طن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة