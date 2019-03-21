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ارتفاع عدد جرائم الفساد العسكرى والخسائر الناجمة عنها فى روسيا

الخميس، 21 مارس 2019 01:29 م
ارتفاع عدد جرائم الفساد العسكرى والخسائر الناجمة عنها فى روسيا الجيش الروسى
أ ش أ
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ارتفع حجم الخسائر الناجمة عن جرائم الفساد فى المجال العسكرى فى روسيا بمقدار 4 أضعاف، وتجاوز 7 مليار روبل بما يعادل 109.7 مليون دولار أمريكى.
وقال نائب المدعى العام الروسى، كبير المدعين العسكريين، فاليرى بيتروف اليوم الخميس "إن عدد جرائم الفساد فى المجال العسكرى ارتفع بنسبة 4%، وارتفع أيضا حجم الخسائر الناجمة عن هذه الجرائم بمقدار 4 أضعاف، لتجاوز 7 مليارات روبل روسى"، مضيفا أنه "يتعين تفعيل الإجراءات الرامية إلى القضاء على مثل هذه المظاهر، فى إطار الخطة الوطنية لمكافحة الفساد"، مشيرا إلى أن المساءلة التأديبية طالت أكثر من 2800 مسئول، وتم تسريح 28 منهم من الخدمة بسبب فقدان الثقة.
يُذكر أنه خلال الاجتماع الموسع لهيئة رئاسة النيابة العامة الروسية- الذى عقد منذ يومين بحضور الرئيس الروسى فلاديمير بوتين- أعلن عن نجاح أجهزة النيابة العامة خلال عام 2018 فى اكتشاف أكثر من 36 ألف حالة انتهاك للقوانين الروسية، وهو ما يزيد عن مؤشر عام 2017 بمقدار الثلث تقريبا.


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