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نيويورك تايمز: ترامب يعطى جل اهتمامه لولاية أوهايو بانتخابات 2020

الأربعاء، 20 مارس 2019 06:17 م
نيويورك تايمز: ترامب يعطى جل اهتمامه لولاية أوهايو بانتخابات 2020 دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
نيويورك /أ ش أ/
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كشفت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية النقاب عن أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يعطى جل اهتمامه فى الانتخابات الرئاسية القادمة لولاية أوهايو، والتى سيزورها فى وقت لاحق اليوم الأربعاء، والتى كانت بمثابة "نقطة مضيئة نادرة" للجمهوريين فى الغرب الأوسط الأمريكي.

وقالت الصحيفة الأمريكية - فى تقرير بثته على موقعها الإلكترونى اليوم - "إنه على الرغم من أن طريق ترامب نحو الفوز بولاية رئاسية ثانية تمتد لمدة أربع سنوات لا تعتمد على نصره فى ولاية أوهايو، إلا أن الحملة الوليدة للرئيس الأمريكى تعى بأن السلوك الانتخابى للولاية الأمريكية لا يمكن الاستهان به".

وأشارت (نيويورك تايمز) إلى أنه من المتوقع أن يقوم الرئيس الأمريكى بزيارات مماثلة على مدار العام، فى الوقت الذى يسعى فيه إلى تعزيز الحماس فى الولايات من أجل مواجهة قاعدة الديمقراطيون الكبيرة.. ولفتت إلى أن هذه الاستراتيجية قد تم تبنيها من جانب رؤساء سابقين من أجل الاستفادة من هيبة المنصب السياسى للرئيس الأمريكى وتعويض التكاليف الباهظة لحملات الدعاية الانتخابية.

 


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ترامب

ولاية أوهايو

انتخابات 2020




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