video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 مارس 2019 02:13 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نقيب العلاج الطبيعى: الطب الطبيعى اندثر من كل الكليات لعدم إقبال الطلاب

الأربعاء، 20 مارس 2019 01:38 م
نقيب العلاج الطبيعى: الطب الطبيعى اندثر من كل الكليات لعدم إقبال الطلاب جانب من المؤتمر
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق
قال الدكتور سامى سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعى، إن تخصص الطب الطبيعى، اندثر واختفى من كل كليات الطب، وذلك لعدم جدواه أو إقبال الطلاب على الدراسة عليه.
 
وأضاف سعد، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن، أن النقابة تهتم بمصالح المرضى، ودائما ما تسعى إلي مواجهة دخلاء مهنة العلاج الطبيعى، وغير المتخصصين، وإخطار وزارة الصحة وإدارة العلاج الحر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق كافة المراكز والمنشآت غير المتخصصة والمخالفة، قائلا: نقابة الأطباء تحاول إلغاء القرار رقم 66 الذي أصدره وزير الصحة السابق، الذى نص على أن يزاول مهنة العلاج الطبيعى بأقسام العلاج الطبيعى منفصلة، أن يرأسه أخصائيي العلاج الطبيعى، رغم أن كل ذلك لم يأت بأي مخالفة للقوانين. 
 
وتابع: مهنة العلاج الطبيعى ممارسوها يشاركون في كافة الحملات القومية، ومنتشرون في كل أرجاء الجمهورية، وأصبح من غير المقبول أن يستغل أحد أعضاء مجلس نقابة الأطباء مكانه لإثارة الفتن بين المهن، كما أثاروها مع العلميين.
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نقيب العلاج الطبيعى مهاجما نقابة الأطباء: تهمل ضبط مهنتها

نقيب العلاج الطبيعى

الطب الطبيعى

نقابة العلاج الطبيعى




لا تفوتك
صور.. محمد لطفى يشارك النجم العالمى مايك تايسون فى أكشن "حملة فرعون"

صور.. محمد لطفى يشارك النجم العالمى مايك تايسون فى أكشن "حملة فرعون"

مدرب المنتخب: وجوه جديدة تحت الاختبار.. وخطتان لمواجهتى النيجر ونيجيريا

مدرب المنتخب: وجوه جديدة تحت الاختبار.. وخطتان لمواجهتى النيجر ونيجيريا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة