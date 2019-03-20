موسكو: العقوبات الأسترالية الجديدة على روسيا لن تمر دون رد

موسكو أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو، لن تترك العقوبات التى فرضتها أستراليا ضد روسيا تمر دون رد.

وذكر بيان أصدرته الخارجية الروسية، الأربعاء، أن أستراليا تواصل السير على الخطى المدمرة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى فى فرض العقوبات على روسيا.

واتهم البيان الروسى أستراليا بمواصلة "اتباع المسار قصير النظر لتقويض العلاقات الثنائية مع موسكو". وأكد أن موسكو لن تترك هذا العمل غير الودى دون رد.

يُذكر أن وزارة الخارجية الأسترالية أعلنت فى وقت سابق من اليوم عن فرض عقوبات على عدد من المواطنين الروس على خلفية الوضع فى مضيق (كيرتش) والأزمة مع أوكرانيا.