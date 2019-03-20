video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 مارس 2019 12:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

موسكو: العقوبات الأسترالية الجديدة على روسيا لن تمر دون رد

الأربعاء، 20 مارس 2019 11:30 م
موسكو: العقوبات الأسترالية الجديدة على روسيا لن تمر دون رد سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى
موسكو أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو، لن تترك العقوبات التى فرضتها أستراليا ضد روسيا تمر دون رد.

وذكر بيان أصدرته الخارجية الروسية، الأربعاء، أن أستراليا تواصل السير على الخطى المدمرة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى فى فرض العقوبات على روسيا.

واتهم البيان الروسى أستراليا بمواصلة "اتباع المسار قصير النظر لتقويض العلاقات الثنائية مع موسكو". وأكد أن موسكو لن تترك هذا العمل غير الودى دون رد.

يُذكر أن وزارة الخارجية الأسترالية أعلنت فى وقت سابق من اليوم عن فرض عقوبات على عدد من المواطنين الروس على خلفية الوضع فى مضيق (كيرتش) والأزمة مع أوكرانيا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سيرجى لافروف: أوكرانيا تخطط لاستفزاز جديد بمشاركة الناتو فى البحر الأسود

موسكو

العقوبات الأسترالية الجديدة

روسيا

أخبار روسيا




لا تفوتك
المترو: تأخير قيام قطارات الخط الأول لـ6 صباح الجمعة والسبت المقبلين

المترو: تأخير قيام قطارات الخط الأول لـ6 صباح الجمعة والسبت المقبلين

شرطة نيوزيلندا: منفذ مجزرة المسجدين كان فى طريقه لتنفيذ هجوم ثالث

شرطة نيوزيلندا: منفذ مجزرة المسجدين كان فى طريقه لتنفيذ هجوم ثالث

كلهن جميلات ولكن .. تعرف على معايير الجمال فى القارة السمراء.. موريتانيا ترفع شعار "الكيرفي يكسب".. الأسمر الداكن = أصالة العرق فى السودان.. اهتمام خاص بالأذنين فى كينيا.. و"احمرار البشرة" معيار الأنوثة بنامبيا

كلهن جميلات ولكن .. تعرف على معايير الجمال فى القارة السمراء.. موريتانيا ترفع شعار "الكيرفي يكسب".. الأسمر الداكن = أصالة العرق فى السودان.. اهتمام خاص بالأذنين فى كينيا.. و"احمرار البشرة" معيار الأنوثة بنامبيا

أفكار فى مواجهة التطرف..منظمة خريجى الأزهر تطلق مبادرة علمية للرد على إصدارات المتطرفين .. إعلان الحرب على الأفكار الجاهلية فى عقول الإرهابيين .. لا يجوز تكفير مجتمع بسبب انتشار الفواحش بين بعض أفراده

أفكار فى مواجهة التطرف..منظمة خريجى الأزهر تطلق مبادرة علمية للرد على إصدارات المتطرفين .. إعلان الحرب على الأفكار الجاهلية فى عقول الإرهابيين .. لا يجوز تكفير مجتمع بسبب انتشار الفواحش بين بعض أفراده

الأهلي والزمالك يترقبان قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية اليوم

الأهلي والزمالك يترقبان قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية اليوم

خليكى ناصحة.. اعرفى طريقة عمل الدجاج المقرمش بالشوفان

خليكى ناصحة.. اعرفى طريقة عمل الدجاج المقرمش بالشوفان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة