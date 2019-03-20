video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 مارس 2019 04:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

محافظ القليوبية يحذر: كوبرى ميت نما مهدد بالانهيار ويحتاج 4.5 مليون جنيه

الأربعاء، 20 مارس 2019 03:30 ص
محافظ القليوبية يحذر: كوبرى ميت نما مهدد بالانهيار ويحتاج 4.5 مليون جنيه الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
إضافة تعليق

أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، تشكيل لجنة فنية من حى غرب شبرا الخيمة لمتابعة الحالة الفنية لكوبرى ميت نما، المنضمة حديثًا لزمام حى غرب شبرا الخيمة، مشيرًا إلى أنه بالمعاينة الظاهرية التى تمت من قبل المهندسين المختصين بالإدارة الهندسية بالحى، وجد هبوط ببلاطة الخرسانة وتآكل بحديد التسليح وظهور صدأ بالحديد وشروخ قد تؤدى إلى الانهيار.

 

وأضاف "عبد الحليم"، لـ"اليوم السابع"، أنه جرى التواصل على الفور مع مدير عام الرى بشبرا الخيمة، والذى أفاد بأن الكوبرى يقع عند الكيلو 2 منطى، ويتبع إدارة التوسع الأفقى برى الزقازيق، مشيرًا إلى أنه سبق وجرى إعداد مقايسة ابتدائية للإحلال والتجديد بمبلغ 4 ملايين و500 ألف جنيه، لكن لم يتم تدبير تلك الاعتمادات، لذلك أوصى المهندسون المختصون بغلق الكوبرى حفاظًا على الأرواح والممتلكات لحين إحلال وتجديد الكوبرى.

 

وتابع المحافظ، أنه تمت مخاطبة قائد وحدة المرور بشبرا الخيمة ومدير هندسة رى قليوب، ومدير عام رى القليوبية لاتخاذ اللازم، وتم عمل محضر تنسيق بين حى غرب شبرا الخيمة وقسم مرور شبرا، وتم غلق الكوبرى حفاظًا على الأرواح لحين إحلال وتجديد الكوبرى، مشيرًا إلى أنه سيتم مخاطبة مجلس الوزراء لسرعة البت فى الأمر والعمل على توفير الاعتمادات اللازمة لإحلال وتجديد الكوبرى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القليوبية يشارك فى حفل تكريم خريجى مبادرة صنايعية مصر بجامعة بنها

ضبط مستشفى يخزن اللحوم الحمراء داخل ثلاجة حفظ عينات التحاليل

صور.. الأم المثالية بالقليوبية.. أرملة منذ 28 عاما فأصبحت الأب والأم لبنتيها.. "عصمت": أول صدمة ليا إصابة زوجى بالسرطان.. وتؤكد: "كنت بنام وأنا ماشية من كتر الشغل لأصرف على بناتى".. وتكريم الرئيس كلمة شكر كبيرة

اخبار القليوبية

اخبار مصر

محافظ القليوبية

محافظة القليوبية

كوبري منطي

شبرا الخيمة

مرور شبرا الخيمة

حي غرب شبرا الخيمة




لا تفوتك
صور.. محمد لطفى يشارك النجم العالمى مايك تايسون فى أكشن "حملة فرعون"

صور.. محمد لطفى يشارك النجم العالمى مايك تايسون فى أكشن "حملة فرعون"

مدرب المنتخب: وجوه جديدة تحت الاختبار.. وخطتان لمواجهتى النيجر ونيجيريا

مدرب المنتخب: وجوه جديدة تحت الاختبار.. وخطتان لمواجهتى النيجر ونيجيريا

تونس تصدر 4 قرارات حاسمة بعد شغب مباراة الإسماعيلى والأفريقى

تونس تصدر 4 قرارات حاسمة بعد شغب مباراة الإسماعيلى والأفريقى

يوم الأب فى مواجهة عيد الأم.. فقيه دستورى يطالب بتخصيص عيد لـ"الأسرة" لاستعادة قيم الاحترام المتبادل.. باحث اجتماعى: تخصيص يوم للأب يشجع على الارتقاء بمشاعر الفرد تجاه المجتمع.. وحقوقى: موجود فى أوروبا

يوم الأب فى مواجهة عيد الأم.. فقيه دستورى يطالب بتخصيص عيد لـ"الأسرة" لاستعادة قيم الاحترام المتبادل.. باحث اجتماعى: تخصيص يوم للأب يشجع على الارتقاء بمشاعر الفرد تجاه المجتمع.. وحقوقى: موجود فى أوروبا

تفاصيل العثور على جثة أرملة الشاعر محمد عفيفى مطر داخل منزلها.. الضحية كانت مكبلة اليدين والقدمين وبها إصابات بالرأس.. مدير الأمن يشكل فريق بحث جنائى لضبط الجناة.. ومصدر أمنى: الحادث تم بغرض سرقة المنزل

تفاصيل العثور على جثة أرملة الشاعر محمد عفيفى مطر داخل منزلها.. الضحية كانت مكبلة اليدين والقدمين وبها إصابات بالرأس.. مدير الأمن يشكل فريق بحث جنائى لضبط الجناة.. ومصدر أمنى: الحادث تم بغرض سرقة المنزل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة