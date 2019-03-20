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فى أول تفعيل للائحة الجزاءات.. "الأعلى للإعلام" يستدعى رئيسا بانوراما والحدث اليوم

الأربعاء، 20 مارس 2019 05:39 م
فى أول تفعيل للائحة الجزاءات.. "الأعلى للإعلام" يستدعى رئيسا بانوراما والحدث اليوم المجلس الاعلى للاعلام- صورة ارشيفية
كتب محمد السيد
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قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق فى الاتهامات الموجهة لقناتى بانوراما والحدث اليوم بسرقة عدد من المسلسلات وبثها دون إذن من ملاكها مما يعتبر مخالفة لقانون الملكية الفكرية .

وتبدأ التحقيقات مع رئيس مجلس إدارة قنوات بانوراما الثلاثاء القادم ويخضع رئيس مجلس إدارة قناة الحدث اليوم لجلسة تحقيق الأربعاء القادم.

ومن جانبه قال جمال شوقى مقرر لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اللجنة قامت بالتحقيق فى الشكاوى المقدمة ضدهما وأنها منحت مهلة لهما لتقديم سند البث لهذه المسلسلات وأنهما لم يلتزما بتقديم هذا السند، مؤكدا أن القناتين تواجهان العقوبات الواردة فى لائحة الجزاءات فى مواد الملكية الفكرية وأن الغرامات فيها تصل إلى 5 ملايين جنيه وسحب الترخيص .

وذكر جمال شوقى فى تصريحات له، أن اللجنة واصلت أمس تحقيقاتها فى عدد من الشكاوى الواردة ضد 3 مواقع الكترونية وقناة فضائية بتهم خوض فى الأعراض واختراق الخصوصية، موضحا أن اللجنة تستكمل فى اجتماعها القادم التحقيق فى الإهانات التى وجهتها قناة bbc للشعب المصرى .


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