رجل أعمال سعودي يطلق دعوة لدعم السياحة المصرية بعنوان "رد الجميل لمصر"

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أطلق رجل الأعمال السعودى هشام العمرى، مبادرة لدعم الدولة المصرية حملت عنوان "رد الجميل لمصر".

ودعا "العمرى" فى بيان مساء اليوم الأربعاء، جموع العرب وخاصة الأشقاء فى دول الخليج بزيارة مصر والأماكن السياحية ومن ثم دعم الاقتصاد المصرى، مضيفًا : "مصر هى تاريخ الحضارات ومهبط الرسالات السماوية والأنبياء، وتجليات سيدنا موسى عليهم جميعا الصلاة والسلام".

وقال "العمرى" : "مصر هى التى علمتنا وعلمت جميع الشعوب العربية، ودول الخليج كلها بدون استثناء قامت على أكتاف المصريين، لذلك أدعو كل العرب برد الجميل لدولة العلم والحضارة وتكثيف الزيارات للأماكن السياحية فى مصر خلال الفترة المقبلة".

ووصف رجل الأعمال السعودي الشعب المصرى، بالشعب الشقيق لكل أهل العرب، مضيفًا :" طالما أنت فى مصر لن تشعر بالغربة وكل مصرى هو أخ لك وصديق وتشعر أنك فى بيتك" مشيرا إلى أنه سيتواصل مع مسئولين ورجال أعمال فى معظم الدولة العربية لتفعيل مبادرة "رد الجميل لمصر".

وتابع: "مصر قطعة منا ولن ننسى التكية المصرية التى كانت فى قلب مكة المكرمة" واصفا الدولة المصرية بقاطرة العرب للعلم والأمان والاستقرار والحضارة والتقدم وكل شىء جميل".



