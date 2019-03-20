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رئيس الوزراء يشيد بتنظيم ملتقى الشباب بأسوان.. ومجموعة عمل لتنفيذ التوصيات

الأربعاء، 20 مارس 2019 05:34 م
رئيس الوزراء يشيد بتنظيم ملتقى الشباب بأسوان.. ومجموعة عمل لتنفيذ التوصيات مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
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-مدبولي يُشيد بحصول مشروع "بنبان" للطاقة الشمسية على جائزة البنك الدولي كأكثر مشروع تميزاً

 

 ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعيّ لمجلس الوزراء؛ لمناقشة واستعراض عددٍ من الملفات الحيوية التي تهم المواطنين في مختلف القطاعات التنموية والخدمية.

 

وفي مُستهل الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بمستوى تنظيم ملتقى الشباب العربيّ الإفريقيّ، مُعرباً عن سعادته لما حققه الملتقي من ردود فعل كلها إيجابية، لافتاً إلى أن مدينة أسوان كانت على أعلى مستوى بعد أعمال التطوير التي تمت بها، ومشيراً إلى أنه سيتم استكمال أعمال التطوير والتجميل في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية.

 

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالتوصية الخاصة بإقامة السوق العربية الإفريقية المشتركة، وصندوق تطوير مشروعات البنية التحتية، مؤكداً أن تلك التوصيات سوف تُسهم في تعزيز الاندماج القاريّ، وتحقيق الربط بين الدول العربية والإفريقية، بما يعودُ بالنفع على الجانبين.

 

كما أكد مدبولي، على أهمية المُقترح الخاص بإنشاء آلية عربية إفريقية لمكافحة الإرهاب، في ظل ما يعانيه العالم من انتشارٍ للأفكار المُطرفة والتنظيمات الإرهابية.

 

ووجّه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تحت إشراف وزارة الخارجية ؛ لبحث الخطوات التنفيذية الكفيلة بوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ.

 

وفيما يتعلق بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقيام وزارة الصحة بالتنسيق مع جميع الأجهزة والمؤسسات المعنيّة بالدولة على تنفيذ إطلاق مبادرة مصرية؛ من أجل القضاء على فيروس "سي" للضيوف المقيمين في مصر.. أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه عقد اجتماعاً، أمس، مع وزيرة الصحة؛ لاستعراض خطة تنفيذ مبادرة الرئيس لعلاج مليون مواطن إفريقي من فيروس "سي"، وكذا إجراء الفحص والعلاج من فيروس "سي" للأخوة الضيوف المقيمين في مصر.

 

وخلال اجتماع مجلس الوزراء أيضا، أشار الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن وكالات الأنباء الدولية أعلنت، اليوم، عن فوز مشروع الطاقة الشمسية بأسوان "بنبان" بجائزة أكثر مشروع تميزاً في مجال الطاقة على مستوى العالم. وأشاد رئيس الوزراء بحصول مصر على هذه الجائزة، مؤكداً أن مصر تُحرز تقدماً ملحوظاً في مشروعات البنية الأساسية.

 

كما نوّه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الاجتماع، إلى أن مسئولي البنك الدولي أكدوا أن مشروع تطوير التعليم في مصر يُعد من أهم المشروعات التي موّلها البنك على مستوى العالم.

 

 
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