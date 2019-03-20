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جهاز الأمن الروسى يعتقل عناصر جماعة مسلحة متخصصة بالاغتيالات

الأربعاء، 20 مارس 2019 11:25 ص
جهاز الأمن الروسى يعتقل عناصر جماعة مسلحة متخصصة بالاغتيالات الشرطة الروسية
أ ش أ
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اعتقل جهاز الأمن الفيدرالى الروسى، اليوم الأربعاء، عناصر جماعة مسلحة متخصصة فى الاغتيالات والخطف والابتزاز والاستيلاء على العقارات بالاحتيال منذ التسعينيات من القرن الماضى.
وقال جهاز الأمن الروسى ـ فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" ـ إن الجهاز كشف وكرا للأسلحة والمتفجرات لهذه الجماعة .. حيث صادر 100 قطعة سلاح، وعبوتين ناسفتين و36 كجم من المتفجرات، و15000 طلقة من عيارات مختلفة.
وأضاف الجهاز أن من بين الأسلحة المكتشفة العديد من الطرازات والأنواع، منها قاذفات قنابل يدوية، ومدافع رشاشة وقنابل شديدة الانفجار وصمامات، يضاف إليها مدافع رشاشة ومسدسات حديثة، وكواتم للصوت، وبنادق ومدافع صماء وأجهزة توقيت تفجير كهربائية.


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