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بوتين يشكر رئيس كازاخستان المستقيل ويشيد بتعاونه مع روسيا

الأربعاء، 20 مارس 2019 12:36 م
بوتين يشكر رئيس كازاخستان المستقيل ويشيد بتعاونه مع روسيا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ
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أعرب الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، عن شكره لرئيس كازاخستان المستقيل نور سلطان نزارباييف، ونوه بتعاونه وعمله المشترك مع روسيا.
وقال بوتين خلال اجتماعه بالحكومة الروسية اليوم الأربعاء: "لدينا كل الأسباب لنقول شكرا على العمل المشترك لنور سلطان نزارباييف، ونتمنى له الصحة والنجاح".
وكان نور سلطان قد أعلن أمس الثلاثاء أنه سيتخلى عن مهام منصبه، اعتباراً من اليوم الأربعاء.
وشغل نزارباييف منصب الرئاسة مدة 29 عامًا تقريبًا، منذ 24 أبريل 1990، عندما كانت كازاخستان إحدى دول الاتحاد السوفيتى السابق، وفى ديسمبر 1991، تم انتخابه رئيسا لدولة كازاخستان المستقلة، وعمل نزارباييف سابقا كرئيس لمجلس وزراء الجمهورية مدة خمس سنوات، وشغل في الفترة من 1989 ــ 1991 منصب الأمين الأول للحزب الشيوعى الكازاخى.


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