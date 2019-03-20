بروتوكول بين جهاز تنمية المشروعات ومحافظة الجيرزة لإنشاء خزان مياه بأرض اللواء

كتب سيد الخلفاوى

وقع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة والدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنميه المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بروتوكول لإقامة خزان مياه أرضى بمنطقة البراجيل، بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية.

وأكد محافظ الجيزة أن المشروع تبلغ تكلفتة الإجمالية 25 مليون وسيقام بسعة 6000 م3 جنية كجزء من مشروع تطوير منطقة (أرض اللواء) وسيساهم فى زيادة ضغوط المياه وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين بمناطق " الصفطاوى وسلامة الراضى والطريق الأبيض ومتفرعاتهما "، مشيراً إلى أن الأعمال تاتى ضمن برامج الارتقاء الحضرى التى تتعاون فيها المحافظة مع المؤسسات والجمعيات المهتمة بخدمة المجتمع لتعزيز فرص العمل بالمناطق الغير مخططة ومقاومة ما تعانيه البعض منها من مشكلات كنقص فى كميات المياه المخصصة عن حاجات المواطنين .

وأشاد راشد بالتعاون الدائم والمستمر بين المحافظة وجهاز تنميه المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للتنمية لصالح المواطن لتطوير البنية الأساسية والظروف المعيشية.

من جانبها قالت الدكتورة نيفين جامع، إن المشروع سيتم تنفيذه خلال 18 شهر والأعمال ستحقق فرص عمل أثناء تنفيذها بالإضافة إلى فرص العمل الخاصة بالإدارة والصيانة وسوف يقوم بتنفيذ تلك المشروعات المقاولون من القطاع الخاص المحلى وتحت إشراف الجهاز والمحافظة وبالتعاون مع شركات المرافق والأجهزة التنفيذية المعنية .

وأشارت أن هناك مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تم تنفيذها للشباب بالمحافظة تبلغ تكلفتها مليار و 300 مليون جنية لتوفير فرص عمل مؤكدة أن أحد الادوار الهامة للجهاز هى إتاحة مشروعات البنية التحتية فهناك مشروعات جارى تنفيذها على ارض الجيزة بمناطق ميت عقبة وأمبابة وقد تم عمل ندوات تثقيفية ووحدات تدريبية للشباب والمرأة لرفع الوعى وفتح مشروعات .

جاء ذلك عقب توقيع البروتوكول بحضور الدكتورة لمياء عبد القادر نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد و المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالجيزة واللواء هانى العنانى رئيس حى العجوزة والمهندس محمد سلطان مدير جهاز تنمية المشروعات بالجيزة ومديرة وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة .



