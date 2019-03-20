البنك الدولى: مشروع الطاقة الشمسية بأسوان أفضل مشروعاتنا تميزا فى العالم

كتب عبد الحليم سالم

سحر نصر: فوز مشروع الطاقة الشمسية بالجائزة السنوية للبنك شهادة نجاح لما حققته مصر من اصلاحات اقتصادية وجذب الاستثمارات

أعلنت مجموعة البنك الدولى، فوز مشروع توليد الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان بالجائزة السنوية بأفضل مشروعات البنك تميزاً على مستوى العالم، وهى المرة الأولى التى تفوز بها مصر بهذه الجائزة.

وأقامت كريستالينا جورجييڤا، الرئيس المؤقت للبنك احتفالية خاصة بتلك المناسبة بمقر البنك فى واشنطن بحضور قيادات البنك وأعضاء مجلسه التنفيذى أشادت فيه بالمشروع ومعدلات تنفيذه المتسارعة وما يستهدفه من تحقيق طفرة كبيرة فى إطار زيادة اعتماد مصر على الطاقة المتجددة وتنويع مصادرها من الطاقة كهدف وطنى استراتيجي.

وتعليقا علي هذا، أوضحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، محافظ مصر في البنك الدولى، أن هذا المشروع يعكس ما وصلت إليه علاقة مصر مع البنك من شراكة إستراتيجية شاملة، حيث جاء فى إطار دعم البنك لبرنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر وخطط الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص فى تحقيق التنمية الشاملة، ووافق المجلس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية - الذراع المعنية بالقطاع الخاص بمجموعة البنك الدولى - بالإجماع فى يوليو 2017 على إقامته بحيث يكون أضخم مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية على مستوى العالم، وقام بتمويله بقيمة 653 مليون دولار، ضمن القيمة الاجمالية البالغة للمشروع والبالغة 2 مليار دولار لتوليد طاقة كلية تصل إلى 1600 ميجاوات، وبمشاركة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وعدد كبير من الشركات العالمية الكبرى.

وأكدت الوزيرة أن هذا المشروع يعكس بوضوح ثقة مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية من الاقتصادات العالمية الكبرى فى الاقتصاد المصرى وآفاق النمو المتوقعة له فى الفترة المقبلة، كما يأتى المشروع مواكباً للخطوات غير المسبوقة التى اتخذتها الحكومة لخلق بنية تشريعية حديثة لجذب الاستثمارات الخارجية وتعظيم الانتفاع بالفرص الواعدة التى يتيحها الاقتصاد المصرى.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذا المشروع يعكس كذلك التزام مصر دولياً بتعهداتها بشأن الاتفاقات الدولية لتغير المناخ، وإقليمياً فى إطار خطة تحول مصر لمركز محورى للطاقة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ووطنياً من خلال دعم هدف توليد 20%‏ من الكهرباء من الطاقة النظيفة بحلول عام 2022.

الجدير بالذكر، أن البنك الدولى يساهم فى دعم مصر فى مجال الطاقة بقيمة تتجاوز 1.1 مليار دولار ومن ابرز المشروعات مشروع تطوير طاقة الرياح بقيمة 219.7 مليون دولار، ومشروع جنوب حلوان بقيمة 585.4 مليون دولار، ومشروع توصيل الغاز للمنازل بقيمة 300 مليون دولار، إضافة إلى قيام مؤسسة التمويل الدولية بدعم مشروع الطاقة الشمسية باسوان بقيمة 653 مليون دولار.