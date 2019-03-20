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الأربعاء، 20 مارس 2019 03:51 م
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ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.54% بختام تعاملات الأربعاء

الأربعاء، 20 مارس 2019 03:04 م
ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.54% بختام تعاملات الأربعاء البورصة المصرية
كتب ـ هانى الحوتى
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تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشران الرئيسى والأوسع نطاقاً وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 275 مليون جنيه ليصل إلى مستوى 818.308 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 134 مليون ورقة مالية بقيمة 717 مليون جنيه، عبر تنفيذ 17.95ألف عملية لعدد 174 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 59.79% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 30.93%، والعرب على 9.28% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 51.31% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.68%.
 
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 9.4 مليون جنيه، 23.5 مليون جنيه، 10.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 36.3 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 5.5 مليون جنيه، على التوالى.
 
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 14724 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 2392 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 18810 نقطة.
 
 فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 684 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1736 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 485 نقطة.
 
 
وارتفعت أسهم 50 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 78 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.
 

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