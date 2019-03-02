وزير الداخلية لنظيره الصومالى: تقويض مخططات إرهابية تستهدف زعزعة الأمن

كتب محمود عبد الراضى

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، محمد أبوبكر إسلو وزير الأمن الداخلى بجمهورية الصومال الفيدرالية، والوفد المرافق له فى زيارته الرسمية لمصر.

وفى بداية اللقاء أعرب وزير الأمن الداخلى الصومالى عن إعتزازه بدور مصر الريادى فى القارة الإفريقية ، متطلعاً إلى الإستفادة من الخبرات المصرية لتدريب الكوادر الشرطية الصومالية.

ومن جانبه، أكد وزير الداخلية على ضرورة مضاعفة الجهود المشتركة وتعميق أطر التعاون بين الأجهزة الأمنية لمواجهة المخاطر التى أصبحت فى غالبها عابرة للحدود ومؤثرة بتداعياتها على أمن وإستقرار الشعوب، مؤكداً استعداد الوزارة لتقديم أوجه الدعم الفنى للأجهزة الشرطية بدولة الصومال الشقيقة، للاستفادة من الخبرات الشرطية المصرية فى شتى مجالات العمل الأمنى، مشيراً إلى أهمية استمرار التعاون والتكامل بين أجهزة المعلومات للعمل على تقويض المخططات الإجرامية والإرهابية التى تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وفى نهاية اللقاء تم توقيع مذكرة تفاهم فى مجالات التعاون الأمنى وتبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين، حيث حضر اللقاء سفير جمهورية الصومال بالقاهرة