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فيديو.. جهود وزارة الداخلية في حفظ الأمن العام خلال أسبوع

السبت، 02 مارس 2019 07:29 م
فيديو.. جهود وزارة الداخلية في حفظ الأمن العام خلال أسبوع جهود وزارة الداخلية في حفظ الأمن العام خلال أسبوع
كتب محمود عبد الراضي
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داهمت وزارة الداخلية 72 بؤرة إجرامية بنطاق مديريات أمن " دمياط ، بورسعيد ، الإسماعيلية ، الشرقية".

ونجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية في ضبط 797 قطعة سلاح نارى ، عبارة عن "رشاش – 75 بندقية آلية – 166 بندقية "مششخنة ، غير مششخنة" – 66 طبنجة – 489 فرد محلى الصنع – 1796 طلقة مختلفة الأعيرة – 1540 قطعة سلاح أبيض".

ولاحق قطاع الأمن العام الهاربين من الأحكام القضائية، حيث تم تنفيذ 459781 حكم قضائي، بينهم 1982 حكم جناية، و161229 حكم حبس، و234643 حكم غرامة، و61927 حكم مخالفة.

وطارد قطاع الأمن العام التشكيلات العصابية وضبط 14 تشكيلاً عصابياً ضموا 41 متهماً ، إرتكبوا 74 حادث سرقة، وإعادة 41 سيارة مُبلغ بسرقتها.

وكشفت أجهزة الأمن غموض 44 حادث "قتل عمد ، سرقة بالإكراه ، إنتحال صفة ، حريق عمد" تم ضبط مرتكبيها بإجمالى 67 متهم.

واستهدفت الحملات الأمنية أباطرة المخدرات، على مدار أسبوع، ونجحت في ضبط 1026 قضية إتجار فى المواد المخدرة ، ضبط خلالها 1037 متهم، بحوزتهم 78 كيلو حشيش، و3068 كيلو بانجو، و48 جرام أفيون، و 10 كيلو هيروين و4 كيلو مخدر الفودو، و25 كيلو من الاستروكس، و25,723 قرص مخدر مختلف الأنواع.

 

 

 


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