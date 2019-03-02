فيديوجراف.. الجماعة الإرهابية ترقص على جثث ضحايا حوادث القطارات

استغلت جماعة الإخوان الإرهابية حادث محطة مصر فى إثارة الشارع ونست كوارث حوادث القطارات خلال فترة حكم المخلوع مرسى، ففى عام واحد وقعت 9 حوادث قطارات راح ضحيتها 123 مواطنا فى ظل صمت تام من الجماعة التى تتاجر اليوم بدماء الضحايا، وفى الفيديوجراف التالى نستعرض أهم حوادث القطارات التى وقعت خلال حكم الجماعة:

17 يوليو 2012 مصرع 15 شخصا بعد اصطدم قطارين فى البدرشين

3 نوفمبر 2012 مصرع 10 أشخاص بعد اصطدام قطار بسيارة فى طوخ

مصرع 14 شخصا بعد أن صدمهم قطار منوف

10 أكتوبر 2012 مصرع شخصين فى حادث مزلقان ميت حلفا

20 أكتوبر 2012 مصرع 6 أشخاص أسفل عجلات قطار شبين القناطر

10 نوفمبر 2012 مصرع 4 أشخاص بعد تصادم قطاران فى الفيوم

17 نوفمبر 2012 مصرع 50 طفلا بعد اصطدام قطار بحافلة مدرسية فى منفلوط

مصرع 19 جنديا بعد انقلاب قطار البدرشين

16يناير 2013 مصرع 4 أشخاص فى تصادم قطار بتاكسى على مزلقان أرض اللواء