صور.. رئيس مجلس النواب يزور مصابى حادث قطار محطة مصر فى معهد ناصر

زار الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، معهد ناصر للاطمئنان على حالة مصابى حادث قطار محطة مصر، والاطمئنان على توفير كافة أشكال الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وشارك فى الزيارة، كل من رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب الدكتور محمد العمارى، ورئيس لجنة الثقافة والإعلام النائب أسامة هيكل، ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية النائب طارق رضوان، والمستشار أحمد سعد أمين عام البرلمان.

وتمنى رئيس مجلس النواب والوفد البرلمانى، خلال الزيارة التى قاموا بها اليوم السبت إلى معهد ناصر، الشفاء العاجل لكافة مصابى حادث محطة مصر.