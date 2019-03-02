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صور.. الكشف على 263 حالة بقافلة فى مدينة أبو رديس بجنوب سيناء

السبت، 02 مارس 2019 09:20 م
صور.. الكشف على 263 حالة بقافلة فى مدينة أبو رديس بجنوب سيناء القافلة الطبية بوادى الندية
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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اختتمت اليوم السبت فعاليات أعمال قافلة إدارة القوافل العلاجية بجنوب سيناء بوادى مكتب ووادى الندية بمدينة أبو رديس، حيث تم فحص وتوقيع الكشف الطبى على 263 حالة مرضية مختلفة وتم صرف العلاج اللازم لهم تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وإشراف الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء.

وقال الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إن القافلة ضمت عدة تخصصات طبية مثل اﻷطفال والجراحة واﻷسنان والباطنة والجلدية والنساء والتوليد وعيادة تنظيم اﻷسرة ومعمل وصيدلية لصرف الدواء. وتم توقيع الكشف على جميع المرضى وصرف العلاج وكافة المستلزمات الطبية بالمجان.

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