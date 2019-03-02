video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 02 مارس 2019 07:56 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. التضامن: إقبال كبير على معرض الأسر المنتجة لطلبة جامعة القاهرة

السبت، 02 مارس 2019 07:00 م
صور.. التضامن: إقبال كبير على معرض الأسر المنتجة لطلبة جامعة القاهرة معرض الأسر المنتجة لطلبة جامعة القاهرة
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

افتتحت وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع محافظة الجيزة وجامعة القاهرة معرض الأسر المنتجة للحرف اليدوية لطلاب جامعة القاهرة وأسرهم وذلك تحت رعاية غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى.

 

وأكد صبرى عبد الحميد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالجيزة، على أن المعرض يشهد إقبالا كثيفا من الطلبة فى أسبوعه الأول وسيستمر حتى يوم 25 مارس الجارى وأن المعرض يضم المعروضات المتميزة لما يزيد على 70 أسرة عارضة من منتجات الجلود المختلفة والمتميزة بجودة الصناعة وأشغال التريكو والتطريز والمفروشات ذات التصميمات المبتكرة والملابس الجاهزة الحريمى والرجالى وملابس الأطفال كذلك التصميمات الرائعة لأشغال الحلى والإكسسوارات وركن خاص بمنتجات أسوان والوادى الجديد إضافة إلى المنتجات الغذائية المتنوعة.

 

وأضافت عبد الحميد، أن المعرض يأتى فى إطار الدور الذى تقوم به الوزارة نحو تقديم الرعاية للقطاعات المختلفة من المجتمع حيث يوفر المعرض فرص تسويقية هامة لمعروضات الأسر المشاركة من الحرف اليدوية والتراثية بمحافظات الجيزة والقاهرة والإسكندرية إضافة إلى تقديم تلك المعروضات بأسعار فى متناول الطلبة بهدف تخفيف العبء على الطلاب حيث تم اختيار معروضات تتناسب واحتياجات الشباب.

 

020ef307-12c1-43c3-a5c6-f6539936148c
 
44c4fb8c-c46f-470a-9fe4-7fb73e428a05
 
67015534-a2a0-466b-a242-2ec124a61cda
 
9460e808-aafc-441d-808c-eaeb8bbcc1f8
 
7b425705-839e-4e78-b51d-3724be45651a
 
93640fb9-58b9-435a-8ea4-f8288cec2662
 
ed06407e-5be0-483a-857e-2e50d7cd955d
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التضامن: الخميس أخر موعد لتلقى طلبات الحصول على تأشيرة حج الجمعيات

التضامن

معرض الأسر المنتجة

طلبة جامعة القاهرة




لا تفوتك
بعد رأى المفتى.. جنايات كفر الشيخ تقضى بإعدام الطبيب قاتل زوجته وأطفاله الثلاثة

بعد رأى المفتى.. جنايات كفر الشيخ تقضى بإعدام الطبيب قاتل زوجته وأطفاله الثلاثة

تناقض الجماعة الإرهابية.. شاهد ماذا قال وزير نقل الإخوان عن حوادث القطارات

تناقض الجماعة الإرهابية.. شاهد ماذا قال وزير نقل الإخوان عن حوادث القطارات

فيديو.. الرقص فوق دماء طاهرة.. قطار الإخوان يفرم الضحايا ويتاجر بالأرواح.. فى حكم الجماعة: 9 حوادث قطارات.. والإخوان: مرسى لا يقود القطارات.. فى عهد السيسى: تجاهلوا التطوير وزيفوا التصريحات للمزايدة على الرئيس

فيديو.. الرقص فوق دماء طاهرة.. قطار الإخوان يفرم الضحايا ويتاجر بالأرواح.. فى حكم الجماعة: 9 حوادث قطارات.. والإخوان: مرسى لا يقود القطارات.. فى عهد السيسى: تجاهلوا التطوير وزيفوا التصريحات للمزايدة على الرئيس

الكهرباء تنتفض لصالح المواطن.. برنامج موحد لقراءة العدادات خلال 3 أشهر.. إلزام "الكشاف" بتسجيل القراءة بالصورة من أمام عداد المشترك...النظام يقضى على أسطورة "متوسط الاستهلاك".. والفصل من الوظيفة لمن يثبت تلاعبه

الكهرباء تنتفض لصالح المواطن.. برنامج موحد لقراءة العدادات خلال 3 أشهر.. إلزام "الكشاف" بتسجيل القراءة بالصورة من أمام عداد المشترك...النظام يقضى على أسطورة "متوسط الاستهلاك".. والفصل من الوظيفة لمن يثبت تلاعبه

الأهلي يضاعف عقوبة الخروج عن النص بسبب السوشيال ميديا

الأهلي يضاعف عقوبة الخروج عن النص بسبب السوشيال ميديا

وداعا للهالات السوداء بوصفة النعناع الطبيعية

وداعا للهالات السوداء بوصفة النعناع الطبيعية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة