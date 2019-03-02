رئيس جامعة سوهاج: إنشاء مستشفى للطوارئ بتكلفه 195 مليون جنيه

أكد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج أن الجامعة بصدد إنشاء مستشفى خاص بالطوارئ بالمستشفى الجامعى وذلك على مساحة 1200 متر تقريبا ومكونه من 7 طوابق بتكلفة 95 1مليون جنيه، وسوف تخدم المستشفى حالات الحوادث وجراحات العظام والأعصاب والقلب والصدر وتقدم المستشفى خدماتها للمواطنين بمحافظة سوهاج ومحافظات الصعيد المجاورة.

وأوضح رئيس جامعة سوهاج فى تصريح خاص لليوم السابع أن المستشفى الجامعى قام بزراعة 350 حالة قوقعة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة، تم الانتهاء من إجراء 48 حالة عملية زراعة قوقعة بالمستشفى الجامعى من المسجلين على الموقع الإلكترونى والخط الساخن لقوائم الانتظار وذلك على نفقة التأمين الصحى، فى الفترة الأخيرة وهناك ١٠٠حالة على القائمة فى انتظار توريد القواقع لإجراء العمليات.

و أضاف عزيز أن مركز زراعة القوقعة بقسم الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى الجامعى أجرى ٨ عمليات للأطفال فى سن الرابعة والخامسة من محافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان، وذلك على مدار يومى السبت والأحد الماضيين.

وأشار رئيس الجامعة أيضا أن المستشفى الجامعى قام بإجراء 18 حالة زرع كلى داخل المستشفى والمستشفى يعمل على مدار الساعة، ويستقبل كافة الحالات المحولة من المستشفيات المركزى والعام، بالإضافة إلى الحالات التى يتم تحويلها من محافظات مجاورة مثل قنا والأقصر وأسوان.