تناقض الجماعة الإرهابية.. شاهد ماذا قال وزير نقل الإخوان عن حوادث القطارات

كتب سيد صابر

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو لوزير النقل فى عهد حكم جماعة الإخوان الإرهابية رشاد المتينى، وهو يبرر حوادث القطارات.

الغريب فى الأمر أن تبرير المتينى كان فى مكالمة هاتفية مع الإخوانى الهارب معتز مطر، الذى حاول خلال الفترة الأخيرة استغلال حادث قطار محطة مصر، لإثارة الرأى العام.

وحاول وزير النقل الإخوانى تبرير الحادث زاعما أن الحل يكمن فى تطوير نظام الإشارات لتقليل حوادث القطارات متجاهلا الأسباب الرئيسية التى أدت إلى وقوع أكثر من حادث فى عهده.

وكانت الجماعة سعت من خلال الترويج لأكاذيبها وشائعاتها حول حادث قطار محطة مصر، لإيهام قواعدها بأنه لا يوجد انشقاقات داخلية، رغم أن حالة الخلافات ما زالت مستمرة حتى الآن، وأحدثها الخناقة الجارية فى الوقت الراهن بين عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية وآيات عرابى، أحد حلفاء الإخوان فى الخارج، ووجدى غنيم، الداعية الإخوانى الهارب فى تركيا.

وكانت آخر تلك المعارك عندما فضح عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وجدى غنيم الإخوانى الهارب فى تركيا، مشيرًا إلى أنه يشترك فى كيانات مشبوهة، ويطلق تصريحات تتضمن إفكًا وبهتانًا كبيرًا.