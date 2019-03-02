video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 02 مارس 2019 01:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

برنامج المساندة التصديرية يعتمد خطة مختلفة لكل قطاع.. والتطبيق بداية أبريل

السبت، 02 مارس 2019 12:00 ص
برنامج المساندة التصديرية يعتمد خطة مختلفة لكل قطاع.. والتطبيق بداية أبريل حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
يعقد رؤساء كافة المجالس التصديرية اجتماعاً تنسيقياً خلال الأسبوع الجارى للاتفاق على منظومة المساندة التصديرية الجديدة.
 
وبحسب مصادر مطلعة، فإنه تم الاستقرار على مبادئ موحدة لكافة المجالس على أن يختلف نظام الدعم بين كل مجلس حسب طبيعة عمله، كما تم الاستقرار بصفة مبدئية على تأجيل التطبيق إما لشهر إبريل المقبل أو للعام المالى المقبل.
 
وبالنسبة للمستحقات المتأخرة، ينتظر المصدرون اجتماع رئيس الوزراء مع الوزارات المعنية لمناقشة المقترحات المقدمة من المصدرين بشأن مستحقاتهم المتأخرة وهى إما إصدار أذون خزانة أو سندات تسمح للشركات الاقتراض من البنوك أو الاقتراض بضمان من وزارة المالية أو مقاصة مستحقات المصدرين مع مديونياتهم للجهات الحكومية أو الحصول على أراضى صناعية مقابلها بالإضافة إلى معدات والآلات طبقا لاحتياجات كل قطاع.
 
فيما يرتكز ملامح برنامج دعم الصادرات الجديد على تعظيم القيمة المضافة للمنتج المحلى والنفاذ إلى الأسواق الأكثر احتياجاً طبقا لاستراتيجية الدولة، تنمية المناطق الحدودية مثل الصعيد والمدن الأكثر احتياجاً بالإضافة إلى دعم أنشطة الشحن واللوجستيات وبرامج تنمية الترويج مثل المعارض والبعثات التجارية.
 
ويتولى حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة، إدارة الملف والتنسيق بين المجالس.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مستشار وزير التجارة مطمئنا المصدرين على مستحقاتهم: الدولة لا تأكل حق أحد

مستشار وزير التجارة: صرف 2 مليار جنيه للمصدرين.. و7.8 مليار متأخرات

اخبار الاقتصاد

المجالس التصديرية

حسام فريد

مستحقات الصادرات




لا تفوتك
فيديوجراف.. هكذا استخدمت الجماعة الإرهابية حادث القطار على السوشيال

فيديوجراف.. هكذا استخدمت الجماعة الإرهابية حادث القطار على السوشيال

الكشف على 2 مليون تلميذ ابتدائى ضمن حملة "الأنيميا والسمنة والتقزم"

الكشف على 2 مليون تلميذ ابتدائى ضمن حملة "الأنيميا والسمنة والتقزم"

السياح الإيطاليون يبدأون الرحلات إلى مسار العائلة المقدسة

السياح الإيطاليون يبدأون الرحلات إلى مسار العائلة المقدسة

جلسة خاصة بين طبيب الأهلي والغزال.. اعرف السبب

جلسة خاصة بين طبيب الأهلي والغزال.. اعرف السبب

وزير الصناعة: شركة عالمية تنفذ مشروعا جديدا برأسمال 50 مليون جنيه

وزير الصناعة: شركة عالمية تنفذ مشروعا جديدا برأسمال 50 مليون جنيه

اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة" بـ 7 محافظات

اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة" بـ 7 محافظات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة