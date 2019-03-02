وذكرت شبكة "إيه بي سي" نيوز الأمريكية اليوم السبت أن خط السكة الحديد، المعروف باسم "إكسبرس سامجهوتا"، يربط بين مدينة (لاهور) الباكستانية وبلدة (عطاري) الهندية الحدودية، وأثر تعليق تشغيله على مستخدميه من كلا البلدين.

يشار إلى أن التوتر قد تصاعد بين الهند وباكستان بعد تفجير انتحاري شهده إقليم "كشمير" المتنازع عليه في 14 فبراير الجاري وقتل فيه 40 من قوات الأمن الهندية على أيدي جماعة متشددة تتمركز في باكستان .. وألقت نيودلهي باللوم على إسلام أباد التي نفت أي دور لها في الهجوم.

ويذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".