المشدد 5 سنوات لـ4 أشقاء فى اتهامهم بسرقة سيارة من قائدها بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبابى، وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب ووليد عبد المنعم، وسكرتارية أحمد رزق نباتة، 4 أشقاء بالسجن المشدد 5 سنوات، لقيامهم بسرقة سيارة من قائدها كرها عنه بدائرة مركز بلبيس.

تعود أحداث القضية رقم 53868 لسنة 2016 جنايات مركز بلبيس، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بلاغا من " عادل عزام عيد" مقيم دائرة المركز أثناء سيره بالطريق العام، قام 4 أشخاص بإعتراضه وسرقة سيارته رقم ف ر ا 6172.

وتوصلت تحريات النقيب أحمد حمدى معاون مباحث مركز بلبيس، لقيام كل من "عبد الحميد س ال" وأشقاءه" محمد" و" خالد" و"هيثم" بارتكاب الواقعة، وتم إحالتهم من قبل النيابة العامة لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.