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القبض على قاتل طفل ساقية مكى والتخلص من جثته داخل برميل بالجيزة

السبت، 02 مارس 2019 08:05 ص
القبض على قاتل طفل ساقية مكى والتخلص من جثته داخل برميل بالجيزة جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف ورامى محى الدين
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على المتهم بقتل طفل، والتخلص من جثته بوضعها داخل برميل بمنطقة ساقية مكى مساء أمس الجمعة، قبل مرور 24 ساعة على ارتكاب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة طفل ملقاة داخل برميل بمنطقة ساقية مكى، فانتقل العقيد محمد الشاذلى مفتش مباحث غرب الجيزة والمقدم هشام بهجت وكيل فرقة المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة طفل يبلغ من العمر ما يقرب من 6 سنوات غارقا فى دمائه داخل برميل بلاستيك بالشارع، وتم التوصل لأفراد أسرته،  وذكر والده أن ابنه خرج للعب، إلا أنه اختفى عقب ذلك، حتى تم العثور على جثته.

بدأ رجال المباحث فى فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية المحيطة بموقع الحادث، وتكثيف التحريات حتى توصل الرائد مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة إلى هوية مرتكب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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