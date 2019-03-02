السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بالشروع فى قتل مواطنين بالبدرشين

كتب ــ أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "علام ن" بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بالشروع في قتل مواطنين بسبب خلاف بالبدرشين.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندى وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبد اللطيف.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم "علام نبيل" وآخرين، بالشروع في قتل المجني عليهما "محمد ع، وعلام ح" عمدا مع سبق الإصرار، وأعد لهذا الغرض سلاح ناري "بندقية آلية"، وتوجه إلى مكان تواجدهما، وما أن ظفر بهما حتي انهال عليهما بوابل من الأعيرة النارية، قاصدين إزهاق روحهما، فأحدث بالمجني عليه إصابات، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما، لأسباب لا دخل لإرادتهما فيه وهو عدم إحكامهما التصويب ونفاذ الذخيرة ومداركة المجني عليه الأول بالعلاج.