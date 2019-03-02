الداخلية تنظم ندوة عن الإسعافات الأولية لمصابى حوادث الطرق

كتب محمود عبد الراضي

نظمت مديرية أمن المنوفية، بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، ندوة بإدارة المرور ، عن الإسعافات الأولية التى يجب إتباعها فى الحوادث المرورية، للمواطنين المتقدمين لاستخراج رخصة قيادة حديثة أو للتجديد.

وألقى عدد من الأطباء المتميزين كلمات بالندوة، وتم عمل بيانات عملية على النماذج ، لتوضيح طريقة الإسعافات عملياً ، والإجابة على أسئلة واستفسارات المواطنين.

وألقى مدير إدارة المرور بالمنوفية محاضرة فى مجال المرور عن القيادة الآمنة والسلامة المرورية على الطرق ، والإجراءات التى يجب إتباعها أثناء القيادة لمنع وقوع الحوادث المرورية ، موجهاً الشكر لقيادات وزارة الداخلية ، الأمر الذى لقى استحسان المواطنين.

جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية للتواصل المجتمعى مع كافة القطاعات الجماهيرية والعمل على تحقيق الأمن للمواطنين ، وبخاصة فى مجال المرور للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين ، والعمل على سيولة الحركة المرورية.