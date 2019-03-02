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السبت، 02 مارس 2019 12:19 م
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الداخلية تنظم ندوة عن الإسعافات الأولية لمصابى حوادث الطرق

السبت، 02 مارس 2019 12:02 م
الداخلية تنظم ندوة عن الإسعافات الأولية لمصابى حوادث الطرق جانب من الندوة
كتب محمود عبد الراضي
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نظمت مديرية أمن المنوفية، بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، ندوة بإدارة المرور ، عن الإسعافات الأولية التى يجب إتباعها فى الحوادث المرورية، للمواطنين المتقدمين لاستخراج رخصة قيادة حديثة أو للتجديد.

جانب من المحاضرات

وألقى عدد  من الأطباء المتميزين كلمات بالندوة، وتم عمل بيانات عملية على النماذج ، لتوضيح طريقة الإسعافات عملياً ، والإجابة على أسئلة واستفسارات المواطنين.

وألقى مدير إدارة المرور بالمنوفية محاضرة فى مجال المرور عن القيادة الآمنة والسلامة المرورية على الطرق ، والإجراءات التى يجب إتباعها أثناء القيادة لمنع وقوع الحوادث المرورية ، موجهاً الشكر لقيادات وزارة الداخلية ، الأمر الذى لقى استحسان المواطنين.

محاضرات (1)

جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية للتواصل المجتمعى مع كافة القطاعات الجماهيرية والعمل على تحقيق الأمن للمواطنين ، وبخاصة فى مجال المرور للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين ، والعمل على سيولة الحركة المرورية.


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