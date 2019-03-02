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"الخارجية السعودية" تنشر إنفوجراف لتصريحات عادل الجبير عن اليمن

السبت، 02 مارس 2019 10:42 م
"الخارجية السعودية" تنشر إنفوجراف لتصريحات عادل الجبير عن اليمن عادل الجبير
كتب محمد عبد العظيم
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على هامش مشاركته اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى فى دورته الـ 46 فى مدينة أبوظبى الإماراتية، نشرت صفحة وزارة الخارجية السعودية، إنفوجراف يتضمن تصريحات عادل الجبير، وزير الدولة السعودى للشئون الخارجية.

وتضمنت أبرز تصريحات الوزير الجبير، رؤية السعودية للأزمة اليمنية، حيث أكد أن المملكة تولى أهمية كبيرة للاستقرار فى اليمن الشقيق، وذلك من خلال دعم الجهود الدولية الرامية لإنهاء الأزمة اليمنية، وفق قرار مجلس الأمن رقم 2216، والمبادرة الخليجية، وكذلك مخرجات الحوار الوطنى اليمنى، ونتائج اجتماعات السويد.

وتحدث عادل الجبير عن إيران قائلا: "زادت معاناة الشعب اليمنى بدعمها لميليشيا الحوثى الإرهابية، وتتدخل فى الشئون الداخلية للدول العربية، وتشعل الفتن الطائفية وتدعم الإرهاب.

انطلقت أعمال الدورة الـ 46 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى اليوم الجمعة فى العاصمة الاماراتية أبوظبى برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد.

 

 

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