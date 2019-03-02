video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 02 مارس 2019 12:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"التعليم" تعلن اليوم الأعداد المستوفية للشروط بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

السبت، 02 مارس 2019 12:00 ص
"التعليم" تعلن اليوم الأعداد المستوفية للشروط بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مؤتمرًا صحفيًا، اليوم السبت، للإعلان عن مواعيد الاختبارات المعلمين المتقدمين فى مسابقة العقود المؤقتة وأحدث التفاصيل الخاصة بأعداد المتقدمين الذين استوفوا الشروط المطلوبة، بالإضافة للمواعيد المقررة لبدء تسلم الناجحين مهام عملهم فى المدارس المختلفة.

 

ويترأس المؤتمر الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

 

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت تقدم قرابة 428 ألف خريج فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. وزير التربية والتعليم السابق يناقش رسالة ماجستير بجامعة سوهاج

وزير التربية والتعليم يتابع سير العملية التعليمة بمدرسة للبنات "فيديو وصور"

"التربية والتعليم": للأسف ليس كل خريجى كليات التربية مؤهلين للعمل كمدرسين

التربية والتعليم

النظام الجديد للتعليم

مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

اخبار اليوم

اخبار التعليم




لا تفوتك
فيديوجراف.. هكذا استخدمت الجماعة الإرهابية حادث القطار على السوشيال

فيديوجراف.. هكذا استخدمت الجماعة الإرهابية حادث القطار على السوشيال

الكشف على 2 مليون تلميذ ابتدائى ضمن حملة "الأنيميا والسمنة والتقزم"

الكشف على 2 مليون تلميذ ابتدائى ضمن حملة "الأنيميا والسمنة والتقزم"

السياح الإيطاليون يبدأون الرحلات إلى مسار العائلة المقدسة

السياح الإيطاليون يبدأون الرحلات إلى مسار العائلة المقدسة

جلسة خاصة بين طبيب الأهلي والغزال.. اعرف السبب

جلسة خاصة بين طبيب الأهلي والغزال.. اعرف السبب

وزير الصناعة: شركة عالمية تنفذ مشروعا جديدا برأسمال 50 مليون جنيه

وزير الصناعة: شركة عالمية تنفذ مشروعا جديدا برأسمال 50 مليون جنيه

اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة" بـ 7 محافظات

اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة" بـ 7 محافظات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة