"التعليم" تعلن اليوم الأعداد المستوفية للشروط بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مؤتمرًا صحفيًا، اليوم السبت، للإعلان عن مواعيد الاختبارات المعلمين المتقدمين فى مسابقة العقود المؤقتة وأحدث التفاصيل الخاصة بأعداد المتقدمين الذين استوفوا الشروط المطلوبة، بالإضافة للمواعيد المقررة لبدء تسلم الناجحين مهام عملهم فى المدارس المختلفة.

ويترأس المؤتمر الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت تقدم قرابة 428 ألف خريج فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين.