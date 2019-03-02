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آخر كلمات ضحية الشرابية: "بكرة هبقى معلم كبير وعندى سلسلة مطاعم"

السبت، 02 مارس 2019 07:00 ص
آخر كلمات ضحية الشرابية: "بكرة هبقى معلم كبير وعندى سلسلة مطاعم" حجز- أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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كشفت تحريات قوات الأمن التى تسلمتها نيابة حوادث شمال القاهرة، فى واقعة مقتل طفلين بالشرابية فى محاولة سرقتهما، عن أخر أمانى الطفل " محمد سيف"، قبل أن يلقى مصرعه داخل مسكنه.

وأوضحت التحريات أن الضحية كان يخبر من حوله بجملة واحدة فقط قبل رحيله كما أنه دونها على موقع التواصل الاجتماعى" فيس بوك" وهى " هدفي كبير في الحياة هدفي أبقى معلم كبير أوى وإن شاء الله هبقى، وكلمة وأنا لسه صغير كده ومش هفتح مطعم واحد هتبقى سلسلة مطاعم".

وكشفت مناظرة نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية، العثور على جثتى شابين مذبوحين داخل عقار سكنى بالشرابية، أن الواقعة تمت بغرض سرقة الشابين الصغيرين.

واستعجلت النيابة تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح الجثتين فيما توصلت من خلال التحقيقات إلى أن المجنى عليهما من محافظة المنيا وحضرا للقاهرة للبحث عن عمل، واستأجرا شقة بالقرب من العمل للمكوث بها، وفى يوم الواقعة عثر الأهالى عليهما مذبوحين، فأبلغوا الشرطة، واستمعت النيابة لأقوال صاحب الشقة والذى كشف أن المجنى عليهما لم يفتعلا أى مشاكل مع أحد وكانا يبحثان عن لقمة عيش فى القاهرة.

كان قسم شرطة الشرابية تلقى بلاغًا من الأهالى مفاده العثورعلى جثتين لعاملين بأحد المطاعم بمنطقة الشرابية داخل غرفة بشقة بدائرة القسم.

تحريات الأجهزة الأمنية كشفت أن المجنى عليهما هما "محمد. س" 16 سنة، و"أحمد. ج" 17 سنة، مقيمان بالمنيا، وأنهما استقرا فى القاهرة للبحث عن فرصة عمل، تحرر محضر بالواقعة،وباشرت النيابة التحقيقات.

 

 


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