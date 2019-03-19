وزيرة الصحة تطلق بعد قليل فعاليات المرحلة الثانية لحملة القضاء على الديدان المعوية

كتب محمود طه حسين - تصوير أشرف فوزى

وصلت قبل قليل، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة إلى مدرسة القصر العينى الرسمية للغات، لإطلاق المرحلة الثانية من الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية، والتى بدأت فعالياتها اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى يوم 28 مارس الحالى فى 11 محافظة، وتستهدف تجريع 4 مليون طالب وطالبة بعقار "المبندازول".

ويحضر فعاليات إطلاق المرحلة الثانية، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ومحمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة القاهرة وخالد عبده مدير إدارة السيدة زينب التعليمية، وبعض قيادات وزارتى الصحة والتربية والتعليم والتعليم الفنى.

وتستهدف المرحلة الثانية من الحملة القومية طلاب المرحلة الابتدائية فى محافظات المرحلة الثانية هى: القاهرة، والسويس، والإسماعيلية، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، وشمال سيناء.