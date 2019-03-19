ميانمار: السجن 20 عاما لناشطين أدينا باتهامات تتعلق بالخيانة العظمى

ناى بى تاو (أ ش أ)

قضت محكمة فى مدينة "سيتوى" بميانمار اليوم الثلاثاء، بسجن ناشطين اثنين لمدة عشرين عاما لكل منهما، لإدانتهما باتهامات تتعلق بالخيانة العظمى.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) أن الكاتب "واى هين أونج" والسياسى "آى مونج" قد أدينا بإلقاء خطابات تحريضية خلال مسيرات تم تنظيمها العام الماضى بولاية "راخين" المضطربة.

ومن المرجح أن يتسبب هذا الحكم فى زيادة التوترات فى الولاية التى تشهد صراعات عنيفة .. حيث اشتبكت قوات جيش "أراكان" مع القوات الحكومية مرار منذ الهجوم الذى وقع فى 4 يناير الماضى وأسفر عن مقتل 13 من ضباط الشرطة.