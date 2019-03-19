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مستثمر سعودى يشترى أسهم بالعربية لإدارة الأصول بقيمة 50.5 مليون جنيه

الثلاثاء، 19 مارس 2019 04:10 م
مستثمر سعودى يشترى أسهم بالعربية لإدارة الأصول بقيمة 50.5 مليون جنيه البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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اشترى المستثمر السعودى محمد بن ناصر جار الله آل جار الله 16.7 مليون سهم بالشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بسعر 3.031 جنيه للسهم بإجمالى قيمة 50.5 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، ليرتفع حصته من 4.95% إلى 11.24%.
 
وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية.
 
فيما اشترى عبد الله حلمى أبو عيطة، 650 ألف سهم بسعر 29.85 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 19.4 مليون جنيه لترتفع حصته من 3.43% إلى 6.14%.

وتم تنفيذ صفقة من خلال شركة اتش سى لتداول الأوراق المالية، وترتبط بحصص المجموعات المرتبطة بالمساهم بنسبة 0.043%.

 


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