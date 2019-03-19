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محمد بن زايد يجرى اتصالا هاتفيا مع رئيسة وزراء نيوزيلندا

الثلاثاء، 19 مارس 2019 11:55 ص
محمد بن زايد يجرى اتصالا هاتفيا مع رئيسة وزراء نيوزيلندا الشيخ محمد بن زايد
كتبت ريهام عبد الله
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أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالا هاتفيا، بجاسيندا أرديرن، رئيسة وزراء نيوزيلندا، وأعرب عن مواساته فى ضحايا العمل الإرهابى، والذى استهدف مسجدين بمدينة "كرايست تشيرش"، وخلف وراءه 50 قتيلا.

الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد

 

وقال محمد بن زايد عبر تويتر :"محمد بن زايد يعرب خلال اتصال هاتفي مع رئيسة وزراء نيوزيلندا عن مواساته في ضحايا العمل الإرهابي وتعازيه لأسر الضحايا ويؤكد تضامنه مع نيوزيلندا وأهمية تعزيز التعاون الدولي تجاه خطاب التعصب والكراهية والأعمال الإرهابية".

 


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