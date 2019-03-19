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لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال تناقش اليوم خطة "التنمية الصناعية"

الثلاثاء، 19 مارس 2019 04:00 ص
لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال تناقش اليوم خطة "التنمية الصناعية" المهندس مجدى غازى رئيس التنمية الصناعية
كتب هانى الحوتى
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تعقد لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسى، اجتماعًا موسعًا اليوم الثلاثاء، تبحث خلاله الخطط المستقبلية للهيئة العامة للتنمية الصناعية للنهوض بالقطاع الصناعى.

وقال المهندس مجد الدين المنزلاوى، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى بالجمعية، إن الاجتماع سيتم بحضور المهندس مجدى غازى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأشار "المنزلاوى”، إلى أنه سيتم خلال الاجتماع بحث تعزيز التعاون بين الهيئة وجمعية رجال الأعمال المصريين خلال الفترة المقبلة وتحديداً لجنة الصناعة، مشيرًا إلى أن الصناعة تمثل قاطرة التنمية الاقتصاد المصرى.


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التنمية الصناعية

جمعية رجال الأعمال

مجد المنزلاوى




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