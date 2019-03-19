فيديو.. محافظ كفرالشيخ يبحث الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم

كفر الشيخ – محمد سليمان

بحث الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، مساء أمس الاثنين، استعدادات أجهزة المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتكثيف الرقابة على الأسواق وتحسين الخدمات للمواطنين، وذلك بحضور اللواء محمد بندارى، السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، والمحاسب محمود مسعود، نائب أول رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفرالشيخ، ووكلاء الوزارات، وعدد من القيادات التنفيذية

قال محافظ كفرالشيخ، إن هناك توجيها من قائد المنطقة الشمالية لدعم محافظة كفر الشيخ واهلها بشكل مباشر باجهزتها المتنقله، مؤكداً على ميكنة وربط المنافذ إلكترونياً، وأن عملية طلب السلع ستكون من خلال نماذج الكترونية يتم ملؤها وشحنها من القاهرة مباشرة، كما سيتم توفير شركات نقل من المحافظة لتسليم البضاعة إلي البقالين التموينيين من مراكز التوزيع تحت اشراف الأجهزة المعنية والرقابية، وإعلان قائمة اسعار بالبضائع التموينية والسلع لمنع أى تغيير لأسعار السلع، حيث ان الهدف الاول هو القضاء على الفساد اينما وجد، لافتاً ان كفر الشيخ هي اول محافظة يطبق فيها هذا النظام، مقدماً الشكر للمتابعة التموينية بمكتب المحافظ ومباحث مديرية التموين، مكلفاً بتكثيف المجهود استعدادا لشهر رمضان الكريم، وضرورة تعاون رؤساء المراكز والمدن مع الغرفة التجارية، لتوفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين بجميع مراكز ومدن المحافظة والقري الاكثر احتياجا والاكبر في اعداد السكان، كعمل اجتماعي ووطنى.

وشدد محافظ كفرالشيخ، باتخاذ الإجراءات اللازمة كل منهم في اختصاصه حيث تضمن دور الوحدات المحلية للمراكز والمدن " إنشاء غرفة عمليات بالوحدات المحلية تضم مندوبين من التموين والطب البيطري والصحة والمياه والكهرباء لمواجهة أي مشاكل طارئة على أن يتم الإعلان عن أرقام تليفونات تلك الغرف في أماكن واضحة بالوحدات المحلية، تكثيف الدور الرقابي بالمرور على الأسواق خاصة فيما يتعلق بمطابقة السلع للمواصفات والصلاحية والنظافة العامة وتوفر السلع الأساسية، الاستعانة بمركز الشرطة وشرطة المرافق في تنظيم حركة البيع والشراء وحركة المرور والباعة الجائلين وعرض السلع وإخلاء الأرصفة بما يحقق سيولة المرور، العمل على تشغيل وتفعيل دور نقاط الرقابة بالأسواق والتي تضم مفتش تموين وطبيب بيطري ومفتش صحة وادارى من الوحدة المحلية للحل الفوري لشكاوى المواطنين وردع التجار المتلاعبين بالأسعار، السماح لعمل شوادر بجميع المراكز والقرى لعرض السلع لعدم زيادة الاسعار، واتاحة الفرصة للجزارين بالمشاركة فى شوادر بيع اللحوم مع تقديم خدمة نقل اللحوم بعد ذبحها بالمجازر الى الشوادر على نفقة الطب البيطرى، وتدبير مخزن لاستلام حصة اضافية من اسطوانات البوتاجاز من شركة بوتاجاسكو في بداية شهر رمضان لتوفير السلعة للمواطنين، تدبير منافذ لبيع اللحوم والمواد الغذائية الخاصة بالقوات المسلحة ".