ضبط مسئول بمجلس محلى الدقهلية مكن مواطن من بناء عقار مخالف

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط مسئول بأحد المجالس المحلية بالدقهلية لقيامه بالتواطؤ مع أحد ملاك العقارات وتمكينه من بناء عقار سكنى بالمخالفة لشروط الترخيص الممنوحه له بالمخالفة للقانون.

وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا مفادها وجود تعديات بدائرة مركز ومدينة طلخا الدقهلية نتيجة تواطؤ أحد مسئولى الإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة طلخا بالدقهلية مع أحد ملاك العقارات، وتمكينه من بناء عقار سكنى بالمخالفة لشروط الترخيص الممنوح له، وعدم إتخاذه الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة للقانون.

أكدت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا صحة تلك المعلومات ، وأسفرت عن قيام "عبدالحميد.ص.ع " فنى بإدارة التنظيم والإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة طلخا بالدقهلية "سابقاً وحالياً بالمعاش" ، ومقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية..بإستغلال موقعه الوظيفى فى غضون عامى 2013 / 2014 إبان عمله بمجلس مركز ومدينة طلخا ، والتواطؤ مع "حلمى.أ. أ " ومقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية صادر له ترخيص ببناء بدروم وأرضى وإحدى عشر طابقاً علوياً وخدمات وعدم اتخاذ المتحرى عنه الإجراءات القانونية بشأن مخالفة المذكور شروط الترخيص الممنوحة له بمخالفة الرسومات الهندسية والخروج على خط التنظيم وتعلية الطابق الثانى عشر بدون ترخيص بالمخالفة للقانون المشار إليه .. مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات، والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير، فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر.

تأكد ذلك بتقرير مديرية الإسكان والمرافق بالدقهلية وبسؤال مدير الإدارة الهندسية بذات المجلس , أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .