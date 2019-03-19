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صور.. مرور الغربية يضبط مخالفات متنوعة خلال حملات بميادين المحلة الكبرى

الثلاثاء، 19 مارس 2019 05:52 م
صور.. مرور الغربية يضبط مخالفات متنوعة خلال حملات بميادين المحلة الكبرى حملة مرورية لضبط المخالفات بالمحلة الكبرى
كتب عبد الرحمن سيد
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شنت إدارة المرور بالغربية، برئاسة العميد ماجد ناشد مدير المرور، عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم.

 

وتمكنت حملة مرورية، مكونة من العقيد فادى ملاك رئيس قسم مرور المحلة الكبرى، والمقدم عبد السلام محمد وكيل القسم، وملازم أول عمر عبد الراضى وأمناء الشرطة، بالشوارع والميادين من رصد مخالفات مرورية تنوعت لسيارات تسير بدون لوحات وانتظار خاطئ ومركبات توك توك مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، فيما تستكمل الحملات رصد المخالفات بشكل يومى.

العقيد فادى ملاك رئيس قسم المرور بالمحلة
العقيد فادى ملاك رئيس قسم المرور بالمحلة

 

جانب من الحملات
جانب من الحملات

 

حملة مرورية بالمحلة
حملة مرورية بالمحلة

 

ضبط توك توك مخالف
ضبط توك توك مخالف

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