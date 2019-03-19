صور.. الملكة إليزابيث وكيت ميدلتون تشاركان فى افتتاح "بوش هاوس"

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

قامت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، اليوم الثلاثاء، بافتتاح مبنى "بوش هاوس"، فى قلب العاصمة البريطانية لندن، بينما تواجدت معها دوقة كامبريدج كيت ميدلتون.



الملكة إليزابيث الثانية

ومن المقرر أن تشهد الملكة إليزابيث، خلال الزيارة، عرضا للروبوتات، كما ستلتقى عددا من الطلاب الملتحقين بمعهد "كينج كوليدج".



الملكة إليزابيث تصافح جندى فى استقبالها

وبحسب بيان أصدره قصر "كينجستون"، فإن الملكة والدوقة سوف تتوجها بعد الزيارة إلى متحف "فودنج"، حيث سيستمعان إلى شرح مفصل حول كيفية استخدام الفن للمساهمة بإيجابية داخل المجتمع.



الملكة إليزابيث وحوار باسم



الملكة إليزابيث ودوقة كامبريدج



الملكة إليزابيث وكيت فور وصولهما لمبنى بوش هاوس



الملكة إليزابيث



الملكة تفتتح مبنى بوش هاوس



الملكةإليزابيث وكيت ميدلتون



دوقة كامبريدج كيت ميدلتون



دوقة كامبريدج



كيت ميدلتون تصافح إحدى الفتيات



كيت ميدلتون تلوح لمستقبليها



كيت ميدلتون فى حوار مع إحدى مستقبليها



كيت ميدلتون فى حوار مع عدد من مسئولى بوش هاوس



كيت ميدلتون فى طريقها لبوش هاوس



مسئولو بوش هاوس يستقبلون الملكة ودوقة كامبريدج بالورود



ملكة بريطانيا