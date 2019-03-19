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زعيم كوبى يرفض التهديدات الامريكية بقتل رئيس فنزويلا

الثلاثاء، 19 مارس 2019 10:25 ص
زعيم كوبى يرفض التهديدات الامريكية بقتل رئيس فنزويلا ميجيل دياز كانيل
كتبت فاطمة شوقى
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أعرب الزعيم الكوبى ميجيل دياز كانيل عن رفضه للتصريحات الصادرة عن الجنرال الأمريكى أنطونى تاتا، التى كانت تحمل تهديدات بقتل الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو.

ووفقا لصحيفة "جرانما" الكوبية قال تاتا إن "القتل "خيارا" لإخراج الرئيس نيكولاس مادورو من فنزويلا وفرض تغيير للحكومة فى هذه البلاد".

وقال كانيل "لابد من الاعتذار عن الجريمة والتهديد بالقتل السياسى فى وسائل الإعلام العامة، ضد زعيم دولة ذات سيادة"، وكتب على تويتر "تصريح غير مقبول من قبل جنرال أمريكى ضد نيكولاس مادورو".

وأوضح دياز كانيل مرة أخرى موقف كوبا ، عقب التعليقات التى أدلى بها الجنرال أنطونى تاتا، إن "لتصريحات التى أدلى بها تاتا وغيره من كبار المسؤولين الأمريكيين ، بمن فيهم الرئيس الأمريكى الحالي ، دونالد ترامب ، ووزير الخارجية ، مايك بومبو ، تبرز درجة العدوانية التى يظهرون بها نواياهم الحقيقية.

 


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